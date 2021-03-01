فتح الفك السفلي الى قسمين لانقاذ حياة رجل ستيني

بغداد - ياسين صفوان - تمكن فريق جراحي في مستشفى الزهراء التعليمي والتابعة لصحة واسط، من إجراء عملية نوعية ناجحة تم خلالها استئصال ورم سرطاني متقدم من الجزء الخلفي للسان لرجل ستيني يعاني من صعوبة البلع جراء الام شديدة في منطقة البلعوم.

وقال رئيس الفريق الطبي الدكتور عبد الخضر عكاب اختصاص جراحة الوجه والفكين انه "بعد إجراء الفحوصات اللازمة للمريض تبين انه مصاب بورم سرطاني متقدم في الجزء الخلفي للسان ممتد حتى بداية البلعوم ومنتشر الى الغدد اللمفاوية في الرقبة وملتصق مع الأوعية الرئيسية الموجودة في الرقبة".



واضاف انه "اجريت له فتحة رغامية في القصبة الهوائية مع فتح الفك السفلي إلى قسمين من اجل تسهيل عملية الوصول إلى المنطقة الخلفية بعد ذلك تم رفع الورم بالكامل واعادة تثبيت الفك الاسفل بواسطة الصفائح المعدنية ومن ثم خياطة الانسجة وتكللت العملية بنجاح بجهود الكادر الطبي والتمريضي والصحي الساند".

