انت الان تتابع خبر بالفيديو العراقيون سئموا الوعود واتهامات للصحة بعدم الجدية في الحصول على لقاح كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تترقَّب الأوساط الصحيَّة في البلاد وصول الدفعة الأولى من لقاحات كورونا، التي تبينت فيما بعد انها هدية من الصين بواقع خمسين الف جرعة وهو ما لاقى استهجان المواطنين

في وقت تتحدث فيه وزارة الصحة عبر وسائل الاعلام عن قرب موعد وصول اول وجبة من لقاح فيروس كورونا, يتضح الامر فيما بعد ان ما على وشك الوصول الى العراق هي دفعة مساعدات صينية تتضمن خمسين الف جرعة من لقاح الفيروس, ارسلت لاحضارها طائرة عسكرية من بكين الى بغداد.



وسئم المواطنون في الوعود التي تطلقها وزارة الصحة بين حين واخر بشأن وصول لقاح كورونا حتي باتوا يتهمونها بعدم جديتها في توفير اللقاح والتهاون بحياة المرضى المصابين بالفايروس .