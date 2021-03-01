ايران توجه رسالة شديدة اللهجة الى اسرائيل

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "الاتهامات الإسرائيلية لإيران بشأن الهجوم على سفينة في خليج عمان لا أساس لها من الصحة"، لافتا إلى أن "تحركات إسرائيل مثيرة للشك، وأنها تدرك أن طهران سترد على أي تهديد بشكل صارم ودقيق".وتابع: "الخليج الفارسي وخليج عمان يقعان ضمن منطقة إيران الأمنية، ولن نسمح لنتنياهو ببث الرعب عبر تصريحاته"، مضيفا أن "إسرائيل هي العامل الرئيسي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وأساس كافة المشكلات التي تعيشها"

واوضح: "نتنياهو مصاب بمرض عقلي، وإسرائيل تدرك أن ردنا دقيق وحازم ضد أي تهديد لأمننا القومي"، مردفا: الهوس الذي يعيشه رئيس الوزراء الصهيوني ليس جديدا، وهو ناجم عن الاضطراب الذي يعيشه في الأراضي المحتلة"، مشيرا إلى أن "نتنياهو لا يزال يمارس المغامرات داخل الأراضي المحتلة وخارجها".



ورأى أن "إسرائيل هي أساس كافة المشاكل التي تعيشها المنطقة، وأن تصريحات رئيس وزرائها لا تفيد غيره"، مشددا على أنه "لا مكان للسلاح النووي في العقيدة الإيرانية، وأن الغرب هو من يغض الطرف عن الأسلحة النووية الإسرائيلية".