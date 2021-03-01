أنصار "حزب الله" يدافعون عن سيادة لبنان برفع العلم الإيراني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تظاهر أنصار مليشيا حزب الله الموالية لطهران في لبنان دفاعا عن سيادة البلاد برفع العلم الإيراني في مسلك يتناقض على ما يبدو مع دعوتهم.

مظاهرات الحزب جاءت كرد فعل على دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي لعقد مؤتمر دولي برعاية أممية لإنقاذ البلد الذي يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية فيما يتواصل فشل نخبته في التوافق على تشكيل حكومة جديدة.

لكن وعلى نحو أثار حفيظة اللبنانيين تظاهر أنصار مليشيا حزب الله برفع علم إيران في قلب الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت.

ويتهم معارضو الحزب الذي يشارك في الحكم بثلث معطل بجعل لبنان رهين السياسات الإيرانية.

وعلى دراجات نارية تنقل شبابا من حزب الله وحركة أمل رافعين أعلامهما وأعلام إيران، إثر مواقف الراعي التي دعا فيها إلى الحياد وعقد مؤتمر دولي بشأن لبنان وشنّ هجوما على حزب الله وسلاحه.

وكان الراعي رفع سقف مواقفه يوم السبت ضدّ حزب الله داعيا في تجمع شعبي تضامني معه في مقره في البطريركية المارونية، إلى حياد لبنان وعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة متحدثا عن مواجهة حالة انقلابية ومشددا على ضرورة عدم السكوت عن السلاح غير الشرعي رافضا وجود جيشين في دولة واحدة.

ولاقت دعوة الراعي ترحيبا في الأوساط اللبنانية في مقابل مواقف رافضة من قبل حزب الله وحلفائه.