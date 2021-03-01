28 ألف معلومة محظورة تضع "تويتر" تحت مقصلة روسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مصلحة الرقابة في مجال وسائل الإعلام (روس كومنادزور) أن شبكة "تويتر" تتخلى بانتظام عن إلغاء المعلومات المحظورة في روسيا.

واتهمت الهيئة الروسية موقع تويتر بعدم إزالة 2862 منشورا تتعلق بالمواد الإباحية والانتحار وإنتاج المخدرات.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الهيئة، القول في بيان، إنها أرسلت أكثر من 28 ألف طلب إلى تويتر لإزالة معلومات تعد محظورة.

ويواجه الموقع غرامة تتراوح بين 800 ألف روبل (10.800 دولار) وثمانية ملايين روبل (108 آلاف دولار) لانتهاكه التشريعات.

وفي حال تكرار المخالفة، "سيتم زيادة الغرامة إلى خُمس إجمالي الإيرادات السنوية للشركة".

وبحسب وكالة تاس الروسية، فقد دخل قانون حيز التنفيذ في روسيا بداية شهر فبراير/ شباط الماضي، والذي بموجبه يجب على الشبكات الاجتماعية تحديد المحتوى المحظور وحظره بشكل مستقل.

ووفقا للقانون الجديد فإنه مطلوب من الشبكات الاجتماعية اتخاذ تدابير فورية لتقييد الوصول إلى المعلومات المحظورة، وإذا لم يكن من الممكن تقييم المحتوى بشكل مستقل في غضون 24 ساعة، فيجب على إدارة الشبكة الاجتماعية إرسال البيانات إلى هيئة (روس كومنادزور).

وخلال الأشهر الماضية بدأت "تويتر" في بحث خيارات "الاشتراكات" على منصتها الاجتماعية، في محاولة لجني الأموال من مستخدميها لتنويع مصادر دخلها إلى جانب سياسات الإعلان الخاصة بها، وفي الشهر الماضي، أعلنت الشركة الاستحواذ على شركة "ريفو" (Revue) للنشرات البريدية.

والأسبوع الماضي، أعلنت الشركة أنها تبحث السماح لمستخدمي منصتها الاجتماعية بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على المنصة في خاصية جديدة سيطلق عليها اسم "سوبر فولوز" (Super Follows).

وقال متحدث باسم الشركة في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية يوم الأحد، إنه حال إطلاق هذه الخاصية فسيكون المستخدم قادرا على دفع أموال لأصحاب الحسابات على "تويتر" من أجل الوصول إلى محتوى إضافي بما في ذلك الإعلانات والنشرات البريدية الحصرية.



وأضاف: "نعيد التفكير في الحوافز ونستكشف الحلول لتقديم نماذج حوافز مالية للمبدعين والناشرين للحصول على دعم مباشر من جمهورهم".

ولفت إلى أن الخاصية غير متاحة حتى الآن، لكن الشركة ستشارك معلومات أكثر بهذا الصدد خلال الأشهر المقبلة.