حفلات الشارع.. أول رد من فناني تونس على مظاهرات الإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا فنانون في تونس إلى إحياء عروض فنية في الشارع بعد قيود فرضتها الحكومة رغم سماحها لتنظيم الإخوان بالتظاهر في قلب العاصمة.

وصب الفنانون غضبهم على الحكومة في أعقاب تنظيم حركة النهضة الإخوانية لمسيرة في العاصمة التونسية، ما عدوه كيلا بمكيالين فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونظمت حركة النهضة، السبت الماضي، مسيرة في أكبر شوارع العاصمة دعت خلالها أنصارها من مختلف المحافظات للقدوم والانضمام للمسيرة ووفرت لهم حافلات وقدمت لهم نقودا في مسعى لإثبات شعبيتها أمام الأحزاب المعارضة.

ومنذ يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدرت رئاسة الحكومة التونسية مجموعة من الإجراءات للحد من انتشار كورونا من بينها قرار إيقاف كل الأنشطة والاجتماعات الثقافية ومواصلة حظر التجول من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي التونسي.

ويعاني الفنانون منذ إعلان الإجراءات من توقف كلي لأشغالهم وحفلاتهم وعروضهم الفنية والموسيقية باعتبار أن الحفلات الفنية تقام في الأوقات الليلية فقط.

وأعلن الفنان التونسي سامي اللجمي على صفحته الرسمية على "فيسبوك" أنه سيقدم اليوم مطالب إلى رئاسة الحكومة ووالي تونس ورئيسة بلدية تونس قصد تقديم عرضه الفني الصوفي" الزيارة" للعموم مجانا في عدة مناطق وأبرزها شارع محمد الخامس (نفس المكان الذي شهد تظاهرة حركة النهضة) وسيودع هذه المطالب، مؤكدا أنه سينتظر الردود لاحقا.

وتابع قائلا: "السياسيون ليسوا أفضل منا وانتهى زمن حلال عليهم حرام علينا".

بدورها كتبت الفنانة التونسية نرمين صفر على "فيسبوك" أنها ستقدم عرضا في شارع محمد الخامس وسط العاصمة قائلة في إشارة إلى حركة النهضة "سأثبت للجميع من أقوى.. جمهور الأحزاب السياسية المرتشي أو جمهور الرقص والفن جمهور الحياة".

فيما دعت الفنانة التونسية منال عمارة في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" إلى تطبيق العدالة بين التونسيين والسماح لمن حرموا حقهم في العمل بسبب الجائحة باستعادة أشغالهم والسماح للتظاهرات الفنية بالعودة كما سمح للأحزاب السياسية بالتجمع"، أطلقت هاشتاق "حلال عليهم وحرام علينا".

وتسجل تونس في آخر إحصائيات رسمية لوزارة الصحة 233277 حالة من بينها 8001 حالة وفاة.