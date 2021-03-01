شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

استطاع وباء "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد من التأثير على جميع دول العالم وحصد أرواح ملايين الأشخاص.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 114 مليونا و689 ألفا و362 إصابة، الإثنين.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و543 ألفا و312 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 90 مليونا و244 ألفا و364 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

كورونا حول العالم

تلقى أكثر من 20 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في بريطانيا، وفق ما أعلنت الحكومة التي تعول على التطعيم للخروج من الأزمة الصحية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشعر البلاد البالغ عدد سكانها 66 مليون نسمة، والتي تضررت بشدة من الوباء، بالقلق من جراء اكتشاف نسخة متحورة جديدة على أراضيها ظهرت في ماناوس بالبرازيل وتُعتبَر أكثر خطورة.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون في تغريدة: "تلقى 20 مليون شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة الآن اللقاح" مشيرا إلى أنه "إنجاز وطني ضخم".

وطلب من الجميع قبول تلقي اللقاح لأن "كل حقنة تحدث فرقا في معركتنا ضد كوفيد".

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي للبلاد يوم الأحد، وذلك مقابل ست حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات وافدة من الخارج مضيفة أنها رصدت أيضا 13 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض.

ولا تسجل الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات عدوى مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين إلى 89912 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

قالت وزارة الصحة المصرية إنها سجلت 595 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة وذلك مقابل 588 إصابة و49 وفاة في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 182424 حالة من ضمنهم 140892 حالة تم شفاؤها و10688 حالة وفاة".

كانت مصر قد تسلمت مصر مؤخرا 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني للوقاية من فيروس كورونا حسبما قالت وزارة الصحة، في ثاني دفعة تتسلمها من الشركة بعد الشحنة الأولى التي شملت 50 ألف جرعة في ديسمبر/كانون الأول.

وحصلت مصر كذلك على 50 ألف جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا في أوائل فبراير/ شباط في إطار برنامجها لتطعيم العاملين في قطاع الصحة.

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 721 وفاة بفيروس كورونا و34027 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وتعرض الأرقام انخفاضا طفيفا بعد خمسة أيام متتالية استمر فيها العدد فوق 1300 وفاة و60 ألف إصابة على الأقل، لكن البلد الواقع في أمريكا الجنوبية يكافح موجة ثانية عنيفة من العدوى مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وتسجل البرازيل إجمالا عشرة ملايين و551259 إصابة، و254942 وفاة بالفيروس منذ ظهور الوباء.