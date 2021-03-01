بنيامين نتنياهو يتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف سفينة في خليج عمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين، إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف سفينة في خليج عمان، الأسبوع الماضي، متجنبا سؤالا عما إذا كانت بلاده سترد على هذا الاعتداء.



والخميس الماضي، استُهدفت سفينة شحن مملوكة لإسرائيلي، عندما تعرضت لانفجار، شمال غرب خليج عُمان، في هجوم قالت وسائل إعلام عبرية إنه تم بصاروخين.

وفي تصريحات إذاعية قال نتنياهو "كانت هذه بالفعل عملية (الهجوم) نفذتها إيران. هذا واضح".

وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل سترد على الحادث الذي جرى قبالة عمان ، كرر نتنياهو تصريحات سابقة بشأن تصميمه على منع إيران من تطوير قدرات نووية.

وأضاف "الأهم من هذا كله، أن إيران لن تتمكن من امتلاك أسلحة نووية، مع أو بدون اتفاق. وهو ما قلته لصديقي (الرئيس الأمريكي جو) بايدن".

وأمس الأحد، حمّل رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي إيران مسؤولية الهجوم، في أول تأكيد ضمني من قِبل تل أبيب.

وشدد رئيس الأركان على أن جيش بلاده "يعمل وسيعمل ضد التهديدات التي تهدده في الدائرتيْن القريبة والبعيدة، بفضل الاستخبارات النوعية التي تقدمها هيئة الاستخبارات".

يُشار إلى أن السفينة التي كانت ترفع علم باهاما، تحمل اسم "هيل يسري"، وهي مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر.

وسبق أن اتهمت الولايات المتحدة إيران باستهداف سفن وناقلات نفط في مياه الخليج، لا سيما عام 2019، في اعتداءات من شأنها تهديد الملاحة الدولية.