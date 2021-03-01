شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح نفق التأمين في الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

افتتحت وزارة الطاقة والبنية التحتية صباح اليوم الاثنين «نفق التأمين»، ضمن أعمال مشروع شارع الشيخ حمد بن عبدالله الشريان الرئيسي لمدينة الفجيرة، الذي تنفذه الوزارة بكلفة 250 مليون درهم بعد أن باشرت أعماله الإنشائية في فبراير 2017، حيث من المتوقع اكتمال المشروع وافتتاحه بشكل كامل إبريل المقبل.

وجاء افتتاح نفق التأمين بعد أسبوعين من افتتاح نفق النجيمات أول الأنفاق على امتداد مشروع الطريق عند مدخل مدينة الفجيرة من جهة الغرب؛ فيما يجري العمل حالياً لإنجاز النفق الثالث والأخير ضمن المشروع عند دوار المرش سابقاً، حيث بلغت نسبة إنجازه حسب الوزارة 86 في المئة.