نتنياهو يتهم إيران بتفجير السفينة الإسرائيلية في الخليج



الشارقة - اميمة ياسر -

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف سفينة في خليج عمان، الأسبوع الماضي، متجنبا سؤالا عما إذا كانت بلاده سترد على هذا الاعتداء.

والخميس الماضي، استُهدفت سفينة شحن مملوكة لإسرائيلي، عندما تعرضت لانفجار، شمال غرب خليج عُمان، في هجوم قالت وسائل إعلام عبرية إنه تم بصاروخين.

وفي هذا الصدد، قال نتنياهو في تصريحات إذاعية"كانت هذه بالفعل عملية نفذتها إيران. هذا واضح"،

وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل سترد على الحادث الذي جرى قبالة عمان ، كرر نتنياهو تصريحات سابقة بشأن تصميمه على منع إيران من تطوير قدرات نووية.

وأمس الأحد، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، وقوف إيران وراء الهجوم، في أول تأكيد ضمني من قِبل تل أبيب.