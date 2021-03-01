شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الشر ..دعم متواصل من الجزيرة القطرية لجماعات التطرف في اليمن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال قناة الجزيرة القطرية، تواصل دورها التخريبي في المنطقة، من خلال دعمها المستمر لجماعات الإرهاب في العديد من الدول العربية، والتي تشهد صراعات داخلية، حيث تعمل القناة القطرية على توفير كل الدعم للجماعات المتطرفة في الدول، ومنها اليمن، وتروج القناة فيديوهات وتقارير للجماعات المسلحة الموجودة هناك بهدف بث أفكارهم الإرهابية.

وكشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت، أن الدوحة تلعب دورا كبيرا في دعم المسلحين على ساحات القتال في اليمن، حيث أذاعت القناة القطرية عددا من الوثائقيات التي تخدم أجندة حزب الإصلاح الإخواني والجماعات الإرهابية التابعة له في اليمن وتواصل التخديم على أفكاره وترويجها، لاستمرار الصراعات في اليمن بشكل كبير. وأضاف التقرير، ان الكثير من أبناء القبائل اليمنية اتهمت قطر والجزيرة بأنها تعمل على الترويج لأفكار الجماعات الارهابية وتقوم باستضافتهم بشكل مستمر من أجل الهدف الرئيسي زعزعة الاستقرار في اليمن والدول المختلفة.