شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير المركز الطبي بدار السلام استجابة لطلب النائب محمد تيسير مطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجابة للطلب المقدم من النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدأت مديرية الصحة بمحافظة القاهرة في أعمال تطوير المركز الطبي لدار السلام بمحافظة القاهرة (مركز صحة أبو أشرف)، ليصبح لائقًا لاستقبال الحالات المختلفة من أبناء دار السلام باختلاف درجاتها المرضية، خصوصا مع عدم وجود مستشفى مجهزة بالحي.

ويمكن للسادة المواطنين التقدم بطلباتهم ومقترحاتهم إلى مكتب خدمة المواطنين الخاص بالنائب محمد تيسير مطر عبر أرقام الهواتف:

من أي خط أرضي: 0227174040

من أى جوال: 01033361686

أو من خلال زيارة المكتب بفرعيه في دار السلام وجاردن سيتي:

دار السلام: ٦٠ شارع الفيوم، الملاءه، دارالسلام، القاهرة

جاردن سيتي: ١٤ شارع فؤاد سراج الدين، جاردن سيتي، القاهرة























