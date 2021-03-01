ارتفاع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم والكوسة بين 5 قروش و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجع سعر الفلفل الحامي البلدي 50 قرشا، اليوم، ليتراوح بين 2 و4.5 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد الخليج 365، أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.7 جنيه، بزيادة 5 قروش.

البطاطس بين 1 و2.1 جنيه.

البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2 و4.5 جنيه.

الباذنجان البلدى بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 6 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 7 و10 جنيهات.

الجوافة بين 5 و8 جنيهات.