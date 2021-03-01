كيف تطورت ثروات أغنى 10 أشخاص بالعالم في شهرين من 2021؟ (إنفوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات شبكة بلومبرج أن ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم زادت بمجموع صافٍ 26.7 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الجاري ليصل مجموعها إلى نحو تريليون و142.7 مليار دولار بنسبة زيادة 2.4%.

وارتفعت ثروات 8 من أغنى 10 أشخاص في العالم خلال أول شهرين من العام بنحو 41.11 مليار دولار، بينما خسر الشخصان الباقيان نحو 14.41 مليار دولار خلال فترة الشهرين.

ويرصد الخليج 365 في الإنفوجرافيك التالي تطورات ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم خلال أول شهرين من العام الجديد، بحسب بيانات شبكة بلومبرج.