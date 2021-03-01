ارتفاع أسعار 5 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقر سعر الدرهم الإماراتي، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وارتفع سعر شراء الدينار الكويتي 5 قروش إلى 48.91 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر البيع قرشا واحدا إلى 52.01 جنيه.

وصعد سعر الدينار البحريني قرشين إلى 40.41 جنيه، و 41.73 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدينار الأردني قرشا واحدا إلى 21.75 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع.

وارتفع سعر شراء الريال السعودي قرشا واحدا إلى 4.11 جنيه للشراء، بينما استقر سعر البيع عند 4.20 جنيه.

وزاد سعر شراء الريال القطري قرشا واحدا إلى 4.01 جنيه للشراء، بينما استقر سعر البيع عند 4.32 جنيه.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.