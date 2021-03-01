كورونا عالميا: أكثر من 2 مليون و543 ألف وفاة و114 مليون و690 ألف إصابة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 10:16 صباحاً - يواصل فيروس كورونا المستجد ، انتشاره في جميع دول العالم حاصدا مزيدا من الأرواح .

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 114 مليونا و689 ألفا و362 إصابة، الإثنين.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و543 ألفا و312 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 90 مليونا و244 ألفا و364 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

تطعيم 20 مليون شخص في بريطانيا

تلقى أكثر من 20 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في بريطانيا، وفق ما أعلنت الحكومة التي تعول على التطعيم للخروج من الأزمة الصحية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشعر البلاد البالغ عدد سكانها 66 مليون نسمة، والتي تضررت بشدة من الوباء، بالقلق من جراء اكتشاف نسخة متحورة جديدة على أراضيها ظهرت في ماناوس بالبرازيل وتُعتبَر أكثر خطورة.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون في تغريدة: “تلقى 20 مليون شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة الآن اللقاح” مشيرا إلى أنه “إنجاز وطني ضخم”.

وطلب من الجميع قبول تلقي اللقاح لأن “كل حقنة تحدث فرقا في معركتنا ضد كوفيد”.

ارتفاع في إصابات الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي للبلاد يوم الأحد، وذلك مقابل ست حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات وافدة من الخارج مضيفة أنها رصدت أيضا 13 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض.

ولا تسجل الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات عدوى مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين إلى 89912 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

721 وفاة جديدة في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 721 وفاة بفيروس كورونا و34027 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وتعرض الأرقام انخفاضا طفيفا بعد خمسة أيام متتالية استمر فيها العدد فوق 1300 وفاة و60 ألف إصابة على الأقل، لكن البلد الواقع في أمريكا الجنوبية يكافح موجة ثانية عنيفة من العدوى مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وتسجل البرازيل إجمالا عشرة ملايين و551259 إصابة، و254942 وفاة بالفيروس منذ ظهور الوباء.