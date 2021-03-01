نتنياهو: إيران تقف وراء استهداف سفينة إسرائيلية في خليج عمان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - مارس - 2021 10:12 صباحًا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين، أن إيران تقف وراء الهجوم الذي استهدف سفينة في خليج عمان، الأسبوع الماضي، متجنبا سؤالا عما إذا كانت بلاده سترد على هذا الاعتداء.

والخميس الماضي، استُهدفت سفينة شحن مملوكة لإسرائيلي، عندما تعرضت لانفجار، شمال غرب خليج عُمان، في هجوم قالت وسائل إعلام عبرية إنه تم بصاروخين.

وفي تصريحات إذاعية قال نتنياهو “كانت هذه بالفعل عملية (الهجوم) نفذتها إيران. هذا واضح”.

وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل سترد على الحادث الذي جرى قبالة عمان ، كرر نتنياهو تصريحات سابقة بشأن تصميمه على منع إيران من تطوير قدرات نووية.

وأمس الأحد، حمّل رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، إيران مسؤولية الهجوم، في أول تأكيد ضمني من قِبل تل أبيب.

وشدد رئيس الأركان، أن جيش بلاده “يعمل وسيعمل ضد التهديدات التي تهدده في الدائرتيْن القريبة والبعيدة، بفضل الاستخبارات النوعية التي تقدمها هيئة الاستخبارات”.

يُشار إلى أن السفينة التي كانت ترفع علم باهاما، تحمل اسم “هيل يسري”، وهي مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر.

وسبق أن اتهمت الولايات المتحدة، إيران باستهداف سفن وناقلات نفط في مياه الخليج، لا سيما عام 2019، في اعتداءات من شأنها تهديد الملاحة الدولية.