إيران ترفض مقترحاً أوروبياً بشأن الاتفاق النووي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن التوقيت غير مناسب لقبول المقترح الأوروبي بشأن اجتماع خاص بالاتفاق النووي بمشاركة واشنطن.

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن طهران لم تشهد تغييرا في سياسات الرئيس الأميركي جو بايدن، وأن الضغوط القصوى مستمرة دون ضمانات بشأن تنفيذ واشنطن لتعهداتها.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران تتبنى سياسة خطوة مقابل خطوة، وسترد على أي مواقف سلبية من الجانب الآخر بالشكل المناسب، حسب تعبيرها.

وكان مسؤول إيراني رفيع قد قال للجزيرة إن بلاده لن تتفاوض قبل عودة واشنطن للاتفاق النووي، ودعا الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات قبل أن تتحدث عن مقترحات بالتفاوض حول الاتفاق.

وأضاف المسؤول الإيراني أنه لا يمكن لواشنطن أن تعود للتفاوض قبل تعويض خسائر المرحلة السابقة.

وقال المسؤول الإيراني إن الرئيس السابق دونالد ترامب أعاد فرض العقوبات على 800 كيان وفرد إيراني، وعلى إدارة بايدن رفع هذه العقوبات قبل أي شيء.

كما دعا واشنطن إلى الالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي، مؤكدا أن هذا لا يحتاج إلى مقترحات ووساطات، وفق تعبيره.

وقرر ترامب الذي اعتمد سياسة “ضغوط قصوى” حيال إيران، في العام 2018 سحب بلاده أحاديا من الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، الذي أبرم في 2015، وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردت بالتراجع عن تنفيذ كثير من التزاماتها بموجب الاتفاق.