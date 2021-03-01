المبعوث الأميركي لأفغانستان يستأنف مباحثات السلام مع الحكومة وطالبان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

قالت وزارة الخارجية الأميركية أن المبعوث الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زادة، سيجري جولة مع فريقه إلى الدوحة وكابل، بالإضافة إلى عدد من العواصم في المنطقة.

وقالت الخارجية في بيان، مساء الأحد، إن خليل زاد “سيواصل محادثاته مع الحكومة الأفغانية وممثلي طالبان، إضافة إلى عدد من الدول في المنطقة التي يصب في مصالحها تحقيقُ اتفاق عادل ودائم ووقف شامل لإطلاق النار”.

وقالت إدارة الرئيس، جو بايدن، إنها ستراجع الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وطالبان العام الماضي، واتهمت طالبان بعدم الحد من العنف أو قطع العلاقات مع تنظيم القاعدة كما هو متفق عليه.

وتخوض الحكومة الأفغانية محادثات سلام مع طالبان بدأت في سبتمبر في قطر، دون تحقيق أي تقدم حتى الآن.

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب، قد دعا خليل زادة لمساعدته على الإيفاء بتعهّده الانتخابي لوضع حدّ لأطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.

وبعد 19 عاماً من تدخّل الولايات المتحدة في أفغانستان إثر هجمات 11 سبتمبر 2001، توصّل خليل زادة بعد أشهر من المفاوضات إلى اتفاق مع طالبان وقّع في قطر بتاريخ 29 فبراير الماضي.