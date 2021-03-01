حالة الطقس المتوقعة في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الإثنين 1 مارس 2021

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية .



وتوقعت النشرة ان تشهد المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئياً الى غائم نهاراً والفرصة لا تزال مهيئة لتشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية يرافقها هطول أمطار ( خفيفة إلى متوسطة) مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الجبلية خاصة علي محافظات ( صنعاء، ذمار، إب، البيضاء، ريمة، المحويت وحجة ) ويكون الطقس صحو إلى غائم جزئياً وبارد نسبياً مع إمكانية تشكل الضباب أو الشابورة المائية على المنحدرات الجبلية أثناء الليل والصباح الباكر خصوصاً على مرتفعات محافظات ( حجة، المحويت، ريمة، إب وتعز ).

ولفتت إلى أن المناطق الساحلية ستشهد طقس غائم جزئياً بوجه عام مع تواجد للعوالق الترابية على أجزاء من السوحل الجنوبية والشرقية مع إحتمالية هطول أمطار متفرقة على السواحل الغربية والشمالية الغربية والرياح معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات الظهيرة لتصل اقصى سرعة لها الى 22 عقدة تعمل على آثارة الاتربة والرمال على سواحل المخاء وباب المندب.

وذكرت النشرة أن الطقس في المناطق الصحراوية سيكون صحو إجمالاً على المناطق الصحراوية مع تشكل خلايا من السحب المنخفضة على أجزاء من محافظات ( مأرب، الجوف وشبوة ) مع رياح شمالية شرقية معتدلة تنشط خلال ساعات الظهيرة تعمل على اثارة الاتربة والرمال تصل سرعتها الى 18 عقدة.

فيما ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى صحوة الى غائمة جزئياً والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ونبه المركز الوطني للارصاد:

* المواطنين في المرتفعات الجبلية المتوقع هطول أمطار عليها بتوخي الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم .

* سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب أو الشابورة المائية