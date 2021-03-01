اخبار العالم

حريق داخل مستودع قرب العاصمة الروسية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حريق داخل مستودع قرب العاصمة الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة موسكو، إن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي اندلع في مستودع لمصنع المنتجات المقاومة للحرارة في أودينتسوفو الروسية. وفق ما نشرت روسيا اليوم.

وذكرت، أن النيران اندلعت على مساحة 2400 متر مربع، وتمكن رجال الإطفاء في الساعة الثالثة و7 دقائق من صباح اليوم، من السيطرة على النيران ومنع انتشارها اللاحق".

في وقت سابق، أفادت المديرية باندلاع حريق في مستودع المنتجات الجاهزة في المصنع.

ولم ترد حتى الآن أية أنباء عن وقوع ضحايا أو إصابات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا