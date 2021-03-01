شكرا لقرائتكم خبر عن حريق داخل مستودع قرب العاصمة الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة موسكو، إن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي اندلع في مستودع لمصنع المنتجات المقاومة للحرارة في أودينتسوفو الروسية. وفق ما نشرت روسيا اليوم.

وذكرت، أن النيران اندلعت على مساحة 2400 متر مربع، وتمكن رجال الإطفاء في الساعة الثالثة و7 دقائق من صباح اليوم، من السيطرة على النيران ومنع انتشارها اللاحق".

في وقت سابق، أفادت المديرية باندلاع حريق في مستودع المنتجات الجاهزة في المصنع.

ولم ترد حتى الآن أية أنباء عن وقوع ضحايا أو إصابات.