انطلاق مناورات تمرين "التنين" المشترك بين القوات الجوية السعودية والأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

انطلقت مناورات تمرين "التنين" المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية بالمنطقة الغربية.



ويهدف التمرين إلى التدريب على الاعتراض التكتيكي والتدريب القتالي والهجوم الجوي المضاد، وقمع الدفاعات الجوية للعدو.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن التمرين يسهم في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي، ويعد استمراراً للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.