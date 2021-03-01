شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت اللجنة الوطنية للصحة في الصين "لاثنين" إنها سجلت 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي للبلاد "الأحد "وذلك مقابل ست حالات في اليوم السابق.



وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات وافدة من الخارج مضيفة أنها رصدت أيضا 13 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض.

ولا تسجل الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات عدوى مؤكدة.