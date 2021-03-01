شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محاور وضعت مبادرة حياة كريمة على منصة التنمية المستدامة للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار 3 سنوات وبتكلفة تبلغ 515 مليار جنيه ، تستهدف مبادرة حياة كريمة ، رفع مستوى جودة الحياة فى الريف المصرى ، ويبلغ إجمالى عدد القرى التى تستهدفها المبادرة 4584 قرية فى 189 مركزا على مستوى الجمهورية .

ويهدف هذا المشروع التنموى العملاق لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، لتحسين الأحوال المعيشية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية ، للفئات الأكثر احتياجا من سكان الريف المصرى ، ونظرا للقيم الإنسانية التى تحتوى عليها المبادرة ، أدرجتها الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة ضمن سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" ، وذكرت المنظمة الأممية 5 محاور نرصدها فى النقاط التالية .

- مبادرة حياة كريمة تقود إلى تنفيذ خطة التنمية المستهدفة للدولة المصرية لعام 2030.

- المبادرة تسعى لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى كافة خطواتها.

- مبادرة حياة كريمة تضمنت المعايير الذكية لمنصة الأمم المتحدة أبرزها القضاء على الفقر والجوع .

- المبادرة محددة للأهداف، وقابلة للقياس، والإنجاز، بتحسين مؤشرات الحياة المعيشية .

- مبادرة حياة كريمة تأسست على الموارد المتاحة، وجاءت محددة زمنيا .