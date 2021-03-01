تتويج تلاميذ مغاربة في المباراة الوطنية للمنطق الرياضي

جدة - عبدالحي حسين - نظمت الأقسام التحضيرية الخاصة للمدارس العليا للمهندسين ابن غازي، وبشراكة مع جمعية الرياضيات والمغربMAROC & MATHS ، المباراة الوطنية للمنطق الرياضي.

وحسب بلاغ صادر عن اللجنة المنظمة، فقد كانت الجائزة الأولى، والتي بلغت قيمتها 10000 درهم، من نصيب صالح الدين مصواب، من مدينة القنيطرة، أما الجائزة الثانية، وقيمتها 5000 درهم، فقد كانت من نصيب أسماء مرشود، من الدار البيضاء، بينما حاز على الجائزة الثالثة، والتي تصل قيمتها إلى 2000 درهم، محمد أيوب مبطول، من مدينة مكناس، وقد سبق له أن حاز على الميدالية الفضية في الأولمبياد العربية، إضافة إلى جوائز أخرى، حسب الاستحقاق .

وأكد بلاغ اللجنة المنظمة أن المشاركين في هذه المباراة -والذين قدموا من كل أنحاء المغرب – بينوا على مستويات مشرفة في الرياضيات.

وتأتي هذه المباراة في إطار إعداد المترشحين المغاربة للمشاركة في أولمبياد الرياضيات الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية الرياضيات والمغرب، التي أسسها مجموعة من الشباب المولعين بالرياضيات، راكمت العديد من الخبرات في إعداد النخبة المغربية لهذا النوع من المباريات الدولية.

وتحتل الأقسام التحضيرية ابن غازي، الشريك في هذا الحدث، مراكز متقدمة في الترتيب الدولي من ضمن المدارس التي يتمكن تلاميذها من ولوج أرقى المدارس الكبرى للمهندسين بفرنسا، وعلى رأسها بوليتكنيك باريس والمدرسة المركزية بباريس.