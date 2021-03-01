ليفربول يحدد خليفة يورجن كلوب

وتراجع ليفربول للمركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد حدد ليفربول بالفعل أسطورة النادي ستيفن جيرارد، المدير الفني لرينجرز الأسكتلندي، لخلافة كلوب، حال الاستقرار على رحيل الألماني عن آنفيلد.



وأضافت الصحيفة بأن إدارة ليفربول تتفهم جيدا أن كلوب يطمح لخلافة يواكيم لوف في تدريب منتخب ألمانيا، مع رغبة الاتحاد الألماني في إسناد المهمة لمدرب الريدز.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كلوب يعتبر تدريب منتخب ألمانيا هذه المرة فرصة لن تتكرر، وبالتالي لا يرغب في تفويتها، على ارتياحه للأجواء في ليفربول.

