هزة ارضية تضرب شرق السليمانية

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الاثنين، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي هزة أرضية في الحدود العراقية الايرانية قرب السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته" الخليج 365" إن الهزة سجلت في تمام الساعة 4:30:12 بالتوقيت المحلي، شرق محافظة السليمانية، وبالقرب من الحدود العراقية الايرانية، وقد بلغت قوتها (3،3) درجة حيث تبعد (63) كم عن مركز محافظة السليمانية و(17) كم جنوب شرق قضاء بنجوين".



واضافت انه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين، داعية المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".