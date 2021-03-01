نتنياهو يتعهد مجددا بمنع إيران عن امتلاك قدرات نووية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا بعدم السماح لإيران بامتلاك قدرات نووية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن بلاده توجه ضربات لإيران، مشددا على أنها ستمنعها (طهران) من امتلاك أسلحة نووية سواء كان هناك اتفاق نووي أم لم يكن.

ويشير نتنياهو، الذي كان يتحدث إلى إذاعة "كان" الإسرائيلية، للاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى في عام 2015، وانسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتراجعت إيران عن التزاماتها بموجب الاتفاق الذي تنتقده العديد من الدول باعتباره لا يمثل ضمانة لعدم تطوير إيران برنامجها النووي كما أنه لا يتعاطى من الأصل مع برنامجها الصاروخي.

ومنذ وصول الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن للبيت الأبيض أوائل العام الجاري، تتحدث إدارته عن العودة إلى الاتفاق النووي بعد معالجة مخاوف المعارضين للاتفاق.

وفي وقت سابق أكد نتنياهو أن موقف حكومته لم يتغير من الاتفاق.

وقال بيان صدر عن مكتب نتنياهو أواخر الشهر الماضي إن "إسرائيل تؤمن بأن العودة إلى الاتفاقية السابقة ستمهد فقط الطريق أمام إيران نحو امتلاك ترسانة نووية".