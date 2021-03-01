سيؤول تدعو طوكيو لـ"تخطي عقبة الماضي".. جاهزون للحوار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، اليوم الإثنين، إن بلاده لن تتوقف عن السعي من أجل تعاون أقوى مع اليابان.

وأضاف مون، فى خطاب متلفز خلال مراسم إحياء ذكرى انتفاضة عام 1919 ضد الاحتلال الياباني: "حكومتنا جاهزة للجلوس مع حكومة طوكيو في أي وقت للحوار".



وشدد مون على أنه على ثقة من أن البلاد المتجاورة يمكنها حل القضايا المعلقة المتعلقة بالتاريخ المشترك "بحكمة"، إذا شاركوا الأفكار "مع وضع كل منهم نفسه مكان الآخر".

ودعا البلدين لتخطي "عقبة" الفشل في فصل الشؤون التاريخية عن مجهودات إرساء العلاقات الموجهة للمستقبل".

وشهدت العلاقات بين البلدين تدهورا عقب إلزام المحكمة العليا في كوريا الجنوبية عام 2018 الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري أثناء الحكم الاستعماري الياباني في شبه الجزيرة الكورية خلال الفترة من 1910 حتى 1945.

وقال مون إن "التعاون الثنائي سيكون مفيدا للبلدين، ولتحقيق الاستقرار والرخاء المشترك في شمال شرق آسيا، وسيكون مفيدا للتعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان".

كما تعهد الرئيس الكوري الجنوبي بمواصلة الجهود لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وإرساء السلام الدائم.

وأكد مجددا على ثلاثة مبادئ أساسية في العلاقات بين الكوريتين وهي عدم التسامح مع الحرب مطلقا، وضمان الأمن المتبادل، والازدهار المشترك.

وأعرب عن أمله في أن تبدأ كوريا الشمالية التعاون مع غيرها من الدول بالمشاركة في "مبادرة تعاون شمال شرق آسيا" التي تهدف إلى تعزيز الشراكات ضد الأزمات الصحية العامة كجائحة كورونا.

وقال إن ذلك "سيمثل قوة تمهد الطريق أمام تحقيق الرخاء والسلام في شبه الجزيرة الكورية وشرق آسيا".

وأضاف أن كوريا الجنوبية ستتعاون من أجل إنجاح الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، المخطط انعقادها في وقت لاحق من العام، حيث إن هذا الحدث قد يمثل فرصة للحوار بين الكوريتين والولايات المتحدة واليابان.