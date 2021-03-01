مبعوث أمريكا يزور أفغانستان لاستئناف مباحثات السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت واشنطن عن زيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكي، زلماي خليل زاد، إلى أفغانستان لاستئناف مباحثات السلام مع الحكومة وحركة طالبان.

وقالت وزارة الخارجية، الأحد، إن المبعوث الأمريكي لعملية السلام سيسافر إلى أفغانستان وقطر لاستئناف المباحثات.



وأوضحت أن خليل زاد وأعضاء فريقه سيزورون أيضا عواصم إقليمية أخرى (لم تحددها) في إطار مهمة تهدف إلى "تسوية سياسية عادلة ودائمة وهدنة شاملة" في الصراع الأفغاني.



ولم يقدم البيان موعدا أو أي تفاصيل أخرى.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد وقعت اتفاقا مع "طالبان" في أوائل العام الماضي يدعو لانسحاب جميع القوات الأجنبية بحلول مايو/أيار المقبل مقابل التزام طالبان بضمانات أمنية.

وبدأت محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان في سبتمبر/أيلول في الدوحة لكنها تتقدم ببطء.

ففي أفغانستان لا يمر يوم دون أن تنفجر قنبلة وتشن هجمات على القوات الحكومية أو تنفذ محاولة لاغتيال شخصيات من المجتمع المدني.