أسعار الدولار واليورو في الجزائر اليوم الإثنين 1 مارس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري، للشراء، اليوم الإثنين 1 مارس 2021، لدى السوق "الموازية" السوداء .

وبلغ سعر اليورو في السوق الموازية 210 دنانير للشراء و213 دينارا للبيع، مقابل 211 دينارا للشراء و213 دينارا للبيع أمس.

وتراجع الدولار في هذه السوق ، مسجلا 171 دينارا للشراء و174 دينارا للبيع، مقابل 180 دينارا للشراء و182 دينارا للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في السوق السوداء 225 دينارا للشراء و230 دينارا للبيع، دون تغير عن تعاملات الأحد.

أسعار العملات في البنوك

وتراجع سعر اليورو، لدى بنك الجزائر المركزي إلى 161.18 دينار للشراء و161.21 دينار للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني إلى 184.50 دينار للشراء و184.84 دينار للبيع.



واستقر سعر صرف الدولار عند 132.73 دينار للشراء و132.57 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم

وسجل سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية 44 دينارا للشراء و46 دينارا للبيع، مقابل 47.99 دينار للشراء و48.53 دينار للبيع، أمس.

وسجل سعر الريال لدى البنوك 35.32 دينار للشراء و35.33 دينار للبيع، مقابل 35.36 دينار للشراء و35.37 دينار للبيع، الأحد.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق السوداء 44 دينارا للشراء و46 دينارا للبيع، مقابل 49 دينارا للشراء و49.55 دينار للبيع، أمس.

وسجل في البنوك 36.06 دينار للشراء و36.07 دينار للبيع، مقابل 36.10 دينار للشراء و36.11 دينار للبيع، أمس.