Outback الجيل السادس.. مواصفات أول SUV من "سوبارو" في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت "سوبارو" الجيل الجديد من سيارتها Outback، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وأوضحت سوبارو اليابانية أن السيارة Outback الجديدة تأتي بزيادة في الأبعاد الخارجية، مع ملامح مفعمة بالقوة وديناميكية أكثر من الجيل السابق.



وتمتاز السيارة من خلال الرفارف العريضة والتصميم الجديد لشبكة المبرد والكشافات الكبيرة.

ويوفر الزجاج الأمامي مساحة جيدة للرؤية والإضاءة في المقصورة الداخلية، التي تمتعت بالمزيد من الرحابة والراحة، مع الاعتماد على مواد أكثر فخامة.

وتصل سعة حيز الأمتعة إلى 2144 لترا، وتمثل شاشة لمسية قياس 11.6 بوصة وحدة التحكم المركزية في قمرة القيادة، ومن خلالها يتم استعمال العديد من الوظائف مثل المكيف ونظام الملاحة والملتيميديا.

وتتمتع السيارة بأنظمة دمج الهواتف الذكية أبل Car Play وأندرويد Auto.

وتعتمد السيارة على محرك بنزين بوكسر سعة 2.5 لتر بقوة 169 حصانا مع محرك CVT لتوزيع القوة على عجلات السيارة الأربع.