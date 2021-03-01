سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 1 مارس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زاد سعر صرف الدولار ،مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الإثنين ، لدى تعاملات السوق الموازية غير الرسمية، وسط تفاقم أزمة نقص المعروض.

وتراوح دولار السوق السوداء في لبنان ما بين 9600 و9650 ليرة لكل دولار، وفق وسائل إعلام محلية.

البنك المركزي

واستقر سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي نتج عنها خسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها مقابل سعر صرف الدولار بعدما كان مثبتا طوال عشرات السنوات على 1500 ليرة.

وانتهت أمس الأحد ،المهلة التي منحها مصرف لبنان المركزي للبنوك، لتعزيز دفاعاتها بزيادة رأس المال 20 في المئة.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي نتج عنها خسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها مقابل سعر صرف الدولار بعدما كان مثبتا طوال عشرات السنوات على 1500 ليرة.