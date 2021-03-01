الولايات المتحدة تدين هجمات الحوثي على مناطق سكنية بالسعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأحد، هجمات مليشيا الحوثي الانقلابية على مناطق سكنية بالمملكة العربية السعودية.



وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إلى أن هجمات الحوثيين تهدد المدنيين والأمن والاستقرار في اليمن على حد سواء.

وأكدت الولايات المتحدة، في البيان، التزامها بشراكة طويلة الأمد مع السعودية ومساعدتها للدفاع عن سيادتها والوقوف ضد هجمات الجماعات المدعومة من إيران.

وفي وقت سابق، فجر الأحد، قال سكان محليون ومصدر حقوقي لـ"العين الإخبارية"، إن قذيفة مدفعية من نوع "هاون" للحوثيين استهدفت منزلا سكنيا يقع في حي "الربصة" شرقي مديرية الحوك جنوبي مدينة الحديدة وأسفرت في حصيلة أولية عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 3 آخرين جميعهم من أسرة واحدة.

وبحسب المصادر فقد تدخلت مليشيات الحوثي بعد وقوع المجزرة على الفور وطوقت المنزل وجمعت كافة بقايا المقذوف والتصوير ونقلت جثامين الضحايا إلى المستشفى العسكري.

وأكدت منظمة رصد للحقوق والحريات أن جميع الضحايا الذين سقطوا كانوا إثر "قذيفة هاون سقطت على منزلهم بحي الربصة شرق مديرية الحوك"، ولا صحة لما أوردته وسائل إعلام حوثية من استغلال وتوظيف للجريمة.