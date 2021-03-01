"زايد الدولية" تعلن موعد تقديم طلبات الالتحاق بالمدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بالصف الأول في مرحلة رياض الأطفال KG1 للعام الدراسي المقبل 2021-2022، والمستندات المطلوبة.

وأوضحت المدرسة أنه نظرًا لأن المدرسة بها طلاب ولانتظام الدراسة، فإنه تقرر استلام الأوراق في المواعيد الآتية: يوم الاثنين الموافق 1 مارس، والثلاثاء 2 مارس، والأربعاء الموافق 3 مارس، والخميس الموافق 4 مارس فقط، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عصرًا.

ونوهت المدرسة بأنه لن يسمح باستلام الأوراق بعد هذا التاريخ، واشترطت استلام الأوراق من ولي الأمر فقط، مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية داخل المدرسة، على ألا يسمح بالدخول إلى المدرسة بدون ارتداء كمامة، والسماح بالدخول لولي الأمر فقط ( الأب أو الأم)، وأن استلام الأوراق شرط لإتمام عملية التقديم.

وحددت المدرسة الأوراق المطلوبة للتقديم: أصل شهادة الميلاد، وطباعة اللائحة الخاصة بالمدرسة والتوقيع عليها من ولي الأمر، وطباعة استمارة التقديم والتوقيع عليها من ولي الأمر، وصورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم.