“البام” يحسم رسميا موقفه من ترشيح يهودي مغربي باسمه

جدة - عبدالحي حسين - حسم حزب الأصالة والمعاصرة نهاية هذا الأسبوع في موقفه من ترشيح الناشط اليهودي المغربي المعروف سيمون سكيرا.

وقالت مصادر أن المكتب السياسي للحزب اجتمع نهاية هذا الأسبوع وناقش بشكل مستفيض قضية ترشيح سكيرا باسم الأصالة والمعاصرة في الانتخابات المقبلة.

ووسط تباين في آراء أعضاء المكتب، خلص الحزب إلى اتخاذ قرار عدم ترشيح سكيرا باسمه في الانتخابات المرتقبة.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد أعلن قبل أيام نيته ترشيح سكيرا للانتخابات المقبلة، وعبر أمينه العام عبد اللطيف وهبي عن نية حزبه إيجاد موقع لسكيرا.

وكان سكيرا يضع عينه على رئاسة جهة الدار البيضاء سطات خلفا لرئيسها الحالي عن حزب العدالة والتنمية عبد العزيز العماري.