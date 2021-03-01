الرجاء يرتقي للصدارة مؤقتا ومولودية وجدة يعود لسكة الانتصارات

جدة - عبدالحي حسين - ارتقى فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، لصدارة القسم الاحترافي الأول، بعد تعادله مع الدفاع الحسني الجديدي بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين بالملعب العبدي بالجديدة، برسم الجولة الثامنة من البطولة الاحترافية في قسمها الأول.

وأصبح الرجاء يحتل صدارة الترتيب ب18 نقطة، بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي الوداد الرياضي، الذي تنقصه مباراة أمام نهضة بركان، فيما رفع الفريق الدكالي رصيده لتسع نقاط في الرتبة 11.

وفي مباراة أخرى، عاد مولودية وجدة بثلاث نقاط مهمة من طنجة، بعد الفوز على اتحاد طنجة بهدفين لهدف، فوز مكن الوجديين من التقدم خطوة واحدة في سلم الترتيب، إذ أصبحوا يحتلوا الرتبة ما قبل الأخيرة بسبع نقاط، فيما تجمد رصيد الطنجويون عند العشر نقاط في الرتبة العاشرة.

وتمكن الفتح الرباطي من تحقيق النقاط الثلاث من ملعب المسيرة بآسفي، بعد تغلبه على القرش المسفيوي بهدف نظيف، فوز جعل الرباطيون يرفعون رصيدهم لتسع نقاط في الرتبة 12، فيما تجمد رصيد المسفويون عند النقطة 11 في الرتبة الخامسة.