التونسي أكرم ماغ في تعاون مع فريق عمل مغربي – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - أصدر الفنان التونسي، أكرم ماغ، عملا جديدا بعنوان “وينك”، في ثاني تعاون له على مستوى الكلمات، والألحان مع الفنان المغربي خالد سلام.

واتجه أكرم ماغ نحو التعامل مع فريق عمل مغربي، من بين أعضائه الموزع، حكيم الخيايطة، ومدير أعماله الجديد مفيد السباعي.

وقال أكرم ماغ حول عمله: “أحيانا نفقد أشخاصا أعزاء على قلوبنا ليس بخطئ منا ولا منهم، ولكن الأقدار، والظروف تكون أقوى وأكثر تسلطا منا، ومنهم، وبفقدانهم نفقد ملامح روحنا، ولا نجد لرحلتنا في الحياة مرسى بدونهم، ونعيش على أمل إيجادهم يوما ما حتى، وإن علمنا أن الأمر صار مستحيلا، لكن الروح تأبى أن تستسلم، لأنه وبكل بساطة، الحياة لم تكن ولن تكون حياة بدونهم”.

وأضاف ماغ: “وينك هو تجسيد لهذا الصراع الداخلي بين تقبل حقيقة رحيلهم أو فقدانهم وبين العيش على ذكراهم وأمل لقياهم”.