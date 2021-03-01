وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي

جدة - عبدالحي حسين - توفيت الفنانة المصرية أحلام الجريتلي، قبل قليل من ليلة الأحد، عن عمر يناهز 73 عاما.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر عن وفاة الفنانة القديرة، أحلام الجريتلى دون الكشف عن سبب الوفاة حتى الآن.

وكان آخر ظهور للرحلة في مسلسل “لؤلؤ” حيث أطلت كضيفة شرف في المسلسل، وقبلها في رمضان الماضي شاركت في مسلسل “البرنس” من بطولة، محمد رمضان.

أحلام الجريتلى هي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها: “حكايات المدندش، من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس” ومسلسل “اللعبة 2”.