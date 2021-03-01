صحيفة معاريف: انتخابات الكنيست للممثليات الإسرائيلية بالخارج ستشمل المغرب

جدة - عبدالحي حسين - في سابقة من نوعها، تستعد إسرائيل لإنشاء مراكز اقتراع في أربعة دول عربية، من بينها المغرب، استعدادا لاتخابات.

وقالت صحيفة معاريف الاسرائيلية، اليوم الأحد، أنه سيتم لأول مرة إنشاء مراكز اقتراع في المغرب والإمارات العربية المتحدة ودبي والبحرين في الفترة التي تسبق انتخابات الكنيست الرابعة والعشرين، حيث سيتم فتح مراكز اقتراع في البعثات الإسرائيلية في الخارج الخميس المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أنه سيتم فتح 104 مراكز اقتراع في 100 ممثلية إسرائيلية بالخارج، وستبدأ عملية التصويت الخميس في السفارة الإسرائيلية بالعاصمة النيوزيلندية ويلينغتون، وتنتهي الجمعة، بإغلاق مراكز الاقتراع في كل من لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو، في الوقت الذي تضم الدول العربية الثلاثة 4 آلاف إسرائيلي ممن لديهم الحق في التصويت خلال انتخابات الكنيست.

وينتظر أن تفتح القنصلية العامة في نيويورك ثلاثة مراكز اقتراع لـ550 ناخبا، ما يجعلها البعثة الإسرائيلية الأكبر عددا في الخارج، في المقابل سيتم فتح مركز اقتراع في جمهورية الدومينيكان، والتي تضم 4 ناخبين فقط، حيث سيتم نقل صناديق الاقتراع بعد انتهاء التصويت إلى إسرائيل، تمهيدا لفرز الأصوات على يد اللجنة المركزية للانتخابات، كما ستنطلق انتخابات الكنيست داخل إسرائيل في 23 مارس المقبل، لانتخاب 120 نائبا بالكنيست، وهي الانتخابات الرابعة خلال أقل من عامين.

يشار إلى أنه بسبب القيود المفروضة على السفر، ونظرا للإغلاق التام، فقد قررت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل الموافقة على نقل مراكز الاقتراع إلى الخارج، ثم إعادتها إلى إسرائيل في نهاية التصويت، حيث سيتم استقبالها عبر اليريد الدبلوماسي لوزارة الخارجية، قبل نقلها تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية، إلى غرفة الأمن التابعة للجنة الانتخابات في الكنيست للفرز.