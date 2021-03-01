بعد خضوعه لعملية جراحية.. وفد حزبي يقوده العثماني في زيارة للرميد

جدة - عبدالحي حسين - بعد يوم من خضوعه لعملية جراحية كللت بالنجاح، توجه وفد من قيادة حزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد، لزيارة المصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان المستقيل.

وقال الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد، إن وفد من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، قام بزيارة لمصطفي الرميد، عضو الأمانة العامة بمستشفي محمد السادس ببوسكورة، عشية اليوم.

وحسب ذات المصدر، فقد ضم الوفد كل من سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام، ومحمد يتيم، النائب الثاني للأمين العام، ومصطفى إبراهيمي، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، ونبيل شيخي، رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين، ومحمد الحمداوي، عضو الأمانة العامة.

وأوضح المصدر ذاته، أن الزيارة كانت مناسبة اطمأن خلالها الوفد على الوضع الصحي للرميد، وتهنئته على نجاع العملية الجراحية التي أجراها أمس السبت.

وكان الرميد قد قدم استقالته لرئيس الحكومة، من منصبه وزيرا للدولة مكلفا بالحقوق الانسان والعلاقة مع البرلمان، وقال أنه استقال “لظروف صحية”، وأكد الرميد في الرسالة، أنه لم يعد قادرا على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة به، ملتمسا من رئيس الحكومة، أن يرفع الاستقالة إلى الملك محمد السادس.

وكان “اليوم 24” نشر، قبل أيام، استنادا إلى مصادر مطلعة، خبرا يؤكد دخول الرميد في “عزلة في بيته في حالة نفسية صعبة”.