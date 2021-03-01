شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني يطالب المبعوث الدولي بإدانة واضحة لإرهاب الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أمس إن سلسلة الهجمات الإرهابية الفاشلة التي نفذتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران واستهدفت المدنيين والأعيان المدنية في مأرب والمملكة العربية السعودية ، تؤكد من جديد نهجها الإرهابي.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث بإصدار إدانة واضحة للهجمات الإرهابية الحوثية التي تستهدف الأحياء السكنية والمدنيين في مدينة مأرب والجارة السعودية، والضغط على ميليشيا الحوثي لتنفيذ القرارات الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2564 (2021).

وأوضح أن هذه الممارسات تؤكد استمرار الميليشيا الحوثية في تحدي إرادة المجتمع الدولي، والارتهان كأداة بيد الحرس الثوري لتنفيذ السياسات الإيرانية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة‏.

وأكد الإرياني أن ميليشيا الحوثي تحاول عبر هذه الهجمات اصطناع انتصارات وهمية، والتغطية على هزائمها النكراء وخسائرها البشرية الفادحة التي تتكبدها بشكل يومي في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب على يد أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والقبائل بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة.