شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات النواب" تناقش أكاديمية تدريب المعلمين على نظام التعليم عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، ما يصل لـ 12 اقتراح ، تتضمن اقترحا مقدم من النائبة مايسة عطوة، بشأن إنشاء أكاديمية متخصصة لتأهيل وتدريب المعلمين على نظام التعليم عن بُعد، فى ضوء المستجدات التى فرضتها جائحة فيروس كورونا

ونوه الاقتراح ، الى أن التعليم عن بُعد أصبح نظام فرضته الظروف الراهنة ، ولا بد من التعامل معه ووضع استراتيجيات لتوطيده داخل المجتمع كنظام أساسي تتعامل به جميع دول العالم، ويتمثل دو الأكاديمية فى تعليم وتأهيل المعلم لكيفية التعامل بهذا النظام وأشكال التواصل مع الطلاب، من خلال نص ملزم للمعلم بالحصول على شهادة باجتياز دورة تدريبية وكورس شامل في هذه الأكاديمية كشرط أساسي من شروط السماح بالتدريس.