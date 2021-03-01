محمد الفلاح - تحذير أممي من خطورة تفاقم الأوضاع في مأرب

الإثنين 1 مارس 2021

حذرت الأمم المتحدة، مساء الأحد، من خطورة تفاقم الأوضاع في محافظة مأرب اليمنية، إثر الهجمات الحوثية وما يتعرض له النازحون من مخاطر.



ودعت إلى إنهاء تلك الهجمات وإتاحة الفرصة لجهود مواجهة الأزمة الإنسانية وسوء التغذية والمجاعة التي تهدد مئات الآلاف من اليمنيين.

جاء ذلك على لسان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، لبحث ترتيبات مؤتمر المانحين لدعم اليمن المقرر انعقاده الاثنين.

كما تمت مناقشة الأوضاع الإنسانية المتدهورة ومعاناة النازحين في مأرب إثر التصعيد الحوثي المستمر، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

من جهته دعا بن مبارك الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الملايين من النازحين الذين وجدوا مأرب ملاذاً آمناً لهم هرباً من بطش وعنف الميليشيات الحوثية.

وحذر من أن "استمرار العنف الحوثي سيولد أزمة إنسانية مركبة لن يكون بمقدور المجتمع الدولي مواجهتها".

إلى ذلك شدد على ضرورة رفع مستوى التدخلات الإنسانية في المحافظة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للنازحين.