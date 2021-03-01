رسالة من رئيس نيجيريا لأهالي الطالبات المختطفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طمأن الرئيس النيجيري، محمد بخاري، مواطنيه، مساء الأحد، بأن حادث اختطاف الطالبات بولاية زامفارا سوف يكون الأخير فى البلاد.

جاء ذلك فى كلمة قرأها بالإنابة عنه وزير الطيران هادى سيريكا خلال زيارة لولاية زامفارا للتعبير عن التعاطف مع ذوى المختطفات، نقلتها صحيفة "ديلى تراست" النيجيرية.



وقال سيريكا إن الرئيس يشعر بالحزن إزاء اختطاف الطالبات، ويؤكد مجددا على أن الحكومة سوف تعبئ كافة الموارد لملاحقة الخاطفين المجرمين .

وأضاف بخارى فى كلمته:" أن الحكومة الفيدرالية سوف تواصل شراكتها مع حكومة ولاية زامفارا ومواطنيها لحل التحديات الأمنية التى تواجه الولاية".

وكان مسلحون مجهولون قد اختطفوا أكثر من 300 طالبة يوم الجمعة الماضية عندما اقتحموا المدرسة الثانوية بولاية زامفارا.

وبات تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا الذي انشقّ عن بوكو حرام عام 2016 يشكل تهديدا رئيسيا في المنطقة، حيث يشن هجمات على جنود وقواعد ويختطف عناصره ركاب سيارات على طرق رئيسية بعد إقامة كمائن وحواجز وهمية.