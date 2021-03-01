شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات البرازيل بسبب كورونا تقفر إلى 254 ألفا و942 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل 10 ملايين و 551 الفا و259 إصابة بعد تسجيل 34 ألفا و 27 اصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بحسب بيانات وزارة الصحة في البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البلاد سجلت أيضا وفاة 721 حالة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 254 الفا و 942 حالة.

ومر نحو 52 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة في البرازيل .