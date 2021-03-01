شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة المتحدة: هجمات الحوثي على السعودية تثبت عدم جدية المليشيا في السلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدانت المملكة المتحدة، اليوم (الأحد) الهجمات التي أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بالصاروخ الباليستي والطائرات دون طيار «مفخخة» على المملكة.

وأكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن المملكة المتحدة تدين الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي شنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية ومأرب، مضيفاً أن هذه الهجمات تعرض حياة الأبرياء للخطر، وتظهر أن المتسببين بها ليسوا جادين في عملية السلام ولا في حماية الشعب اليمني.