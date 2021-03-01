شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية تحمل أردوغان مسؤولية التدهور الاقتصادى والاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حملت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري، غمزة أكوش إيلجزدي، رجب طيب أردوغان ،مسؤولية التدهور الاقتصادى والاجتماعى فى البلاد ، مؤكدة فى تصريحات نشرها موقع تركيا الان ، أن تركيا تسجل 65 حالة انتحار كل أسبوع ، مشيرة الى أن نسبة الانتحار ارتفعت إلى 48 %، بمعدل 65 شخصًا أسبوعيًا وزادت حالات الانتحار لأسباب اقتصادية بنسبة 38 % في الفترة بين عامي 2017-2019 .

وأضافت أكوش ، في ظل حكم حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان ، ارتفعت ظاهرة الانتحار بنسبة 48 %، في حين أنهى 2301 شخص حياتهم لأسباب مختلفة عام 2002، ارتفع هذا العدد إلى 3 آلاف و406 في عام 2019، وتزعم (حكومة أردوغان) أن 4 من كل 10 أشخاص اختاروا الموت، ولا يعرف سبب انتحارهم، بعبارة أخرى، 42 % من نسبة الانتحار في تركيا مجهولة السبب .