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المعارضة التركية تحمل أردوغان مسؤولية التدهور الاقتصادى والاجتماعى

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القاهرة - سامية سيد - حملت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري، غمزة أكوش إيلجزدي، رجب طيب أردوغان ،مسؤولية التدهور الاقتصادى والاجتماعى فى البلاد ، مؤكدة فى تصريحات نشرها موقع تركيا الان ، أن تركيا تسجل 65 حالة انتحار كل أسبوع ، مشيرة الى أن نسبة الانتحار ارتفعت إلى 48 %، بمعدل 65 شخصًا أسبوعيًا  وزادت حالات الانتحار لأسباب اقتصادية بنسبة 38 % في الفترة بين عامي 2017-2019 . 

 

وأضافت أكوش ، في ظل حكم حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان ، ارتفعت ظاهرة الانتحار بنسبة 48 %، في حين أنهى 2301 شخص حياتهم لأسباب مختلفة عام 2002، ارتفع هذا العدد إلى 3 آلاف و406 في عام 2019، وتزعم (حكومة أردوغان) أن 4 من كل 10 أشخاص اختاروا الموت، ولا يعرف سبب انتحارهم، بعبارة أخرى، 42 % من نسبة الانتحار في تركيا مجهولة السبب .

 

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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