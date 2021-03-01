شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان تقتل عائلة صحفي اغتاله مسلحون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت هيئة حقوقية في أفغانستان أمس الأحد أن قائدا بحركة طالبان قتل ثلاثة أفراد من أسرة صحفي في إقليم جور غرب أفغانستان.

وكان الصحفي بسم الله عادل أيماق، رئيس تحرير محطة إذاعة خاصة في الإقليم قد قتل برصاص مسلحين مجهولين في الأول من يناير هذا العام.

وهاجم رجال مسلحون يوم الخميس الماضي منزل والده الكائن على ضواحي مدينة «فيروز كوه» ولم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم.

وقالت لجنة حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان إنه إلى جانب مقتل ثلاثة أشخاص، أصاب قائد طالبان أربعة وخطف ثلاثة أفراد آخرين من الأسرة في الهجوم.

ودعت اللجنة السلطات المعنية إلى التحقيق في الحادث.

من جهتها دعت حركة طالبان أمس إلى انسحاب جميع القوات الدولية من أفغانستان، ضمن الجدول الزمني المحدد في اتفاق الدوحة. وأصدرت الحركة بيانا، بمناسبة الذكرى الأولى لاتفاق السلام، الذي وقعته مع الولايات المتحدة في قطر في 29 فبراير العام الماضي.