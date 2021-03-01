شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة البيلاروسية تدعو بروكسل لتشديد العقوبات ضد لوكاشينكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت المعارضة البيلاروسية عن أملها في تشديد العقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي من أجل إضعاف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وكي يمكن إسقاطه من خلال موجة احتجاجات جديدة في الربيع.

وصرحت سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي تعتبرها الحركة الديمقراطية في بيلاروس الفائزة بالانتخابات الرئاسية قبل ستة أشهر، لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس الأحد بأنها تعول على المقاومة داخل البلاد، وكذلك على «تحالف قوي» بين الحكومة الأمريكية الجديدة والاتحاد الأوروبي.

وأضافت قائلة: «الضغط سيزداد يوما بعد يوم، وفي وقت ما لن يستطيع لوكاشينكو تحمل الضغط، وسوف يغادر... نظام حكم لوكاشينكو سوف يسقط هذا العام. اعتقد أنه سيرحل في الربيع».

من جانبه، دعا وزير الثقافة البيلاروسي السابق بافل لاتوشكو، الذي سافر إلى بولندا في الخريف الماضي بصفته عضوا قياديا في المعارضة، إلى عزل بيلاروس اقتصاديا، وقال لصحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس «إننا مستعدون لتحمل عقوبات اقتصادية طوال 6 أشهر أو 12 شهرا إذا تحسن الموقف بعد ذلك».

وأضاف إنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي وقف جميع العلاقات الاقتصادية مع بيلاروس وجعل جمع الأموال في الأسواق المالية العالمية أمرا صعبا على لوكاشينكو، وقال: «إما أن يسمح الاتحاد الأوروبي للوكاشينكو بالحكم لمدة خمس سنوات أخرى، أو أن تكون هناك عقوبات ذكية تصيب القلب وتؤدي إلى نتائج».

وبسبب ممارسة العنف من جانب قوات الأمن البيلاروسية ضد متظاهرين سلميين، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات ضد بيلاروس بعد الانتخابات الرئاسية هناك في أغسطس الماضي، التي تعتبر نتيجتها الرسمية مزورة، حسبما تقول المعارضة.

وكان قد تم إعلان فوز لوكاشينكو، الذي ظل في السلطة منذ 26 عامًا، مرة أخرى.

وفي المقابل، ترى المعارضة البيلاروسية أن تيخانوفسكايا هي الفائز الحقيقي في الانتخابات. ويتصدى نظام الحكم بشكل متكرر بوحشية للمتظاهرين، حيث كان هناك كثير من القتلى واعتقال عشرات الآلاف.